РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. В подмосковных Люберцах в понедельник начнется конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, сообщается в аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета в Instagram.

«Конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых объектов стартует на территории городского округа Люберцы 10 декабря. Торговые предприятия разных форматов могут представить свои лучшие идеи и решения», – говорится в сообщении.

Конкурс проведут по следующим номинациям: «Лучший магазин», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучший торговый центр», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшее предприятие бытового обслуживания», «Лучший торгово-рыночный комплекс».

К участию приглашают всех желающих.

Как провести зиму в Подмосковье>>