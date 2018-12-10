РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. В подмосковных Котельниках предприниматели могут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов торговли с понедельника, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации муниципалитета.

«С 10 декабря на территории городского округа Котельники стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, объектов придорожного сервиса. Победители конкурса будут награждены призами», – говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут все желающие предприниматели.

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