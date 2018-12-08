РИАМО - 8 дек. С 28 декабря по 21 января в столице будут принимать заявки на участие в проекте «Открытый музей», принимаются персональные и групповые работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«28 декабря Электромузей в Ростокине открывает прием заявок на участие в проекте «Открытый музей». Он продлится до 21 января, а выставка откроется 8 февраля. «Открытый музей» — это продолжение выставочного проекта «Антимузей» 2016 года. Тогда в нем приняли участие более 70 человек из разных стран», - говорится в сообщении.

Отправить заявку могут все, кто исследует художественную и коммуникационную среду медиатехнологий. Заявки вместе с заполненными анкетами можно отправить на электронную почту: electromuseum@vzmoscow.ru.

На выставке могут быть представлены следующие проекты: видео и цифровые изображения, созданные методами компьютерной 2D- и 3D-графики и анимации; видео и фото акций и перформансов в городском и публичном пространстве (вне галерей и музеев); интерактивные, анимированные и статические инсталляции и объекты (с использованием компьютерных, электронных, оптических, звуковых, световых, текстовых программ, устройств и интерфейсов), кинетические и звуковые инсталляции.

Также принимаются произведения, созданные при помощи научных разработок, посвященные социальным аспектам науки (art and science); артистические компьютерные программы и игры (art games); художественные интернет-проекты; проекты, задействующие нейросети и блокчейн и многие другие.

«Принимаются как персональные, так и групповые работы. Они должны быть адаптированы под пространство галереи, соответствовать российскому законодательству и возрастному ограничению (12+)», - заключается на сайте.