РИАМО – 8 дек. Российский певец Александр Серов разъяснил ситуацию с отмененным концертом в подмосковном Подольске, сообщает РЕН ТВ.
Серов отметил, что с его здоровьем все в порядке. Концерт отменен «по обоюдной договоренности».
«Это Климовск. Там мы обоюдно решили перенести. Со мной все в порядке», - сказал Серов.
Ранее в группе «УСЦ «Юность» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что концерт Серова в микрорайоне Климовск Подольска отменили из-за болезни исполнителя, ранее мероприятие перенесли с 10 ноября на 8 декабря.
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