РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Сотрудники комитета по ценам и тарифам Московской области проведут прием жителей Подольска в понедельник, мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В понедельник, 10 декабря, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники комитета по ценам и тарифам Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи.