РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 дек. Жители подмосковного Королева в понедельник смогут задать свои вопросы всем службам города, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Прием пройдет в ЦДК имени Калинина с 10:00 до 19:00.

«Десятого декабря, в понедельник, в Королеве пройдет итоговый прием жителей. Свои вопросы королевцы смогут задать всем службам города: администрации, представителям федеральных и региональных структур, управляющих компаний, социальной сферы и здравоохранения», – говорится в сообщении.

Также с жителями пообщаются представители торгово-промышленной палаты, ОАО «РЖД», депутаты городского совета депутатов и члены общественной палаты.