РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи будет выявлять нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов с понедельника до 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершено 93 ДТП с участием пешеходов, 37 из них – по вине самих пешеходов. Цель мероприятия – снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

«Сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 10 по 16 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и стабилизацию аварийной обстановки с участием пешеходов», – говорится в сообщении.

В ходе рейда водителям и пешеходам напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге. Особое внимание инспекторы уделят использованию световозвращающих элементов в темное время суток.