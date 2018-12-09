РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Мини-футбольный клуб «Спартак» в воскресенье сыграет с командой «Оргхим» из Нижегородской области во Дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец.

В воскресенье в 13:00 состоится игра между МФК «Спартак» и МФК «Оргхим» из Нижегородской области. Она пройдет во Дворце спорта «Триумф» Люберец.

В этот же день в 12:00 в фойе начнется автограф-сессия самого титулованного тренера в истории чемпионатов России по футболу Олега Романцева. Он презентует свою новую книгу. Также перед матчем выступит певец ST.