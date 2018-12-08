РИАМО - 8 дек. Московский ЦСКА на своем поле принимал красноярский «Енисей», победа в матче осталась за столичным клубом, сообщает Газета.ru.

Матч прошел в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена».

«Матч завершен! ЦСКА провел совсем разные таймы. В первой половине «армейцы» легко забили два гола, а могли и больше. После перерыва лучше играл уже «Енисей», - говорится в сообщении.

Причина ослабления игры ЦСКА неизвестна, то ли «армейцы» начали экономить силы, то ли соперник прибавил, но игроки Гончаренко выстояли и взяли важные для себя три очка.