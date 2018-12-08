РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В подмосковном Подольске возле деревни Лаговское началась вырубка леса, всего уберут не менее 48 деревьев и поросли на участке 6,8 тысячи квадратных метров, жителям сообщили, что это делается на законных основаниях, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение, в котором сообщил, что возле деревни Лаговское уничтожили значительное количество деревьев, и попросил уточнить законность вырубки.

«Администрация горокруга рассмотрела обращение по вопросу вырубки леса вблизи деревни Лаговское. Земельный участок в деревне Лаговское площадью 13 тысяч квадратных метров с разрешенным видом использования для размещения складских помещений является частной собственностью, что подтверждено записью регистрационного права от 28 февраля 2014 года. На основании акта обследования собственнику выдано разрешение от 14 ноября 2018 года на вырубку зеленых насаждений», – говорится в сообщении.

Согласно порубному билету, возле деревни вырубят не менее 48 деревьев и поросли на 6,8 тысячи квадратных метров земли. После завершения работ собственник участка должен вывезти древесину и порубочные остатки.