РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 дек. В подмосковном Дзержинском в воскресенье откроют памятник участникам локальных войн, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

«Произвели установку памятника участникам локальных войн. Его официальное открытие будет приурочено ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Напомню, что автором скульптуры является Андрей Шипунов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что памятник будет установлен в центре благоустроенной площадки размером 10 на 10 метров, напротив храма Дмитрия Донского. Имитировать скалу будет монолитный камень, специально доставленный в микрорайон из Петрозаводска. Перед установкой потребуется термическая обработка, чтобы предотвратить разрушение памятника.