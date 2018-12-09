РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Учащиеся и педагоги из школ Балашихи в воскресенье в рамках краеведческого похода посетят старинный храм преподобного Сергия Радонежского в деревне Алмазово.

В мероприятии примут участие представители гидрометеорологического техникума в Кучине, ученики и педагоги из творческих объединений школ №№17 и 29, воскресных школ Богородицерождественского храма, храма Новомучеников, храма Саввы Сторожевского.

Туристско-краеведческий поход из храма Рождества Богородицы в Трубецком в деревню Алмазово Щелковского района Московской области будет проведен в воскресенье. Сбор на территории Богородицерождественского храма в 10:00. Общая продолжительность мероприятия – 7 часов. Маршрут составит чуть более 10 километров. В программу входит посещение храма преподобного Сергия Радонежского.

Участники похода не только посетят старинный храм в Алмазово. Каждая группа туристов самостоятельно приготовит обед в котелках и освоит немало полезных туристических навыков, которые потом пригодятся в быту.