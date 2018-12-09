РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В подмосковном Подольске в воскресенье пройдет традиционный рок-концерт выпускников музыкальной школы «Music Center», сообщается в группе «Концерт учеников «Music Center» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске во Дворце творчества молодежи 9 декабря в 18:00 пройдет очередной концерт учеников и выпускников музыкальной школы «Music Center». По традиции зрители смогут услышать множество хороших песен и рок-хитов таких групп, как Linkin Park, Земфира, Nirvana и других. Специальным гостем мероприятия будет экс-вокалист группы «Ария» Артур Беркут», – говорится в сообщении.

Концерт будет проходить по адресу: улица Павлика Морозова, дом №69. Вход платный.