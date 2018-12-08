РИАМО - 8 дек. Региональная и муниципальная власть в Подмосковье несет ответственность за реализацию государственных программ, которые требуют мобилизации всех чиновников, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, а в принятии сложных необходимых решений. Программа действия в концентрированном виде изложена в указе президента от мая 2018 года, развернута в национальных проектах. Основная работа должна быть проведена в регионах РФ.

«Главное в выступлении президента - мобилизация вокруг целей и задач, которые перед нами стоят по государственным программам, указам президента. По стратегическим направлениям - образование, здравоохранение - муниципальная и региональная власть несут ответственность. Задача - реализовать намеченные планы качественно, эффективно», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что в этой работе по поручению президента важно опираться на мнение жителей.

«У нас в Подмосковье так и происходит. В голосования по дворам, по дорогам, по подъездам активно вовлекаются через систему «Добродел» жители. Президент еще раз сказал, что никакого верхоглядства не должно быть, нужно постоянно опираться на мнение людей», - заключил губернатор.

В субботу в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. На заседании собралось более 700 делегатов.