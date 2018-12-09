РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Свыше 70 юных спортсменов из Люберец поучаствуют в самых крупных в Европе детско-юношеских соревнованиях по тхэквондо (МФТ) «Московский вызов», которые пройдут в Москве в воскресенье.

В легкоатлетическом футбольном комплексе «ЦСКА» в Москве в воскресенье пройдут самые крупные в Европе детско-юношеские соревнования по Taekwon-Do (МФТ) «Московский вызов». Данный турнир проводится ежегодно. В текущем году уже 18-й по счету. Организатором и инициатором крупного массового мероприятия является президент Всероссийской Федерация тхэквондо Цилфидис Лазос, обладатель черного пояса VII дана.

Спортсмены самого крупного спортивного клуба «Дан-Гун», расположенного в Московской области, где тренируются более 500 спортсменов, тоже поедут на соревнования. От Люберец заявлено 73 человека. Они будут представлять городской округ на крупнейших международных соревнованиях в Европе по тхэквондо, в которых они участвуют ежегодно.

Всего на соревнования зарегистрировано более 1,5 тысяч спортсменов более чем из восьми стран мира. Ежегодно лучшие юные тхэквондисты со всех уголков нашей страны и мира встречаются. Это возможность продемонстрировать свои знания и опыт, приобретенные на тренировках, и встретить старых друзей.