РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В подмосковных Люберцах прошло первенство городского округа по фигурному катанию, спортсменка София Ковалева заняла третье место, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

Открытое городское первенство по фигурному катанию проходило 7 и 8 декабря. В нем приняли участие 115 фигуристов из Люберец, Балашихи, Раменского, Жуковского, Ступина, Лыткарина и Москвы.

«Подведены первые итоги по третьему юношескому разряду. Третье место заняла воспитанница Люберецкой спортшколы София Ковалева», – говорится в сообщении.