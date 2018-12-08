РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В поселении Томилино подмосковных Люберец прошел турнир по жиму штанги лежа, в нем победил спортсмен Евгений Петров, сообщил «РИАМО в Люберцах» генеральный директор «Люберецкого спортивного объединения «Зевс» Александр Сметанин.

«Восьмого декабря прошел дебютный турнир по жиму лежа штанги весом в 50 килограммов на количество раз. Турнир был очень напряженным. Участники старались превзойти друг друга в спортивной борьбе за первое место. В итоге победил Евгений Петров, он выжал штангу 90 раз за 1,5 минуты», – сказал Сметанин.

Турнир прошел по адресу: Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №23, клуб «Антей». Всем участникам вручили призы, грамоты и кубки. Организатором турнира выступило «Люберецкое спортивное объединение «Зевс».

«Турнир – исторический момент для клуба «Антей». За все время существования здесь не проводили спортивных мероприятий», – заключил Сметанин.