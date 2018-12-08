РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В поселке Южный подмосковного Подольска владельцу круглосуточного шиномонтажа запретили шуметь и включать световую рекламу после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение, в котором пожаловалась на то, что сотрудники круглосуточного шиномонтажа на улице Машиностроителей, 5 проводят шумные работы днем и ночью, а световая реклама светит в окна. В мастерской отсутствует туалет, и сотрудники справляют нужду во дворе дома. Возле шиномонтажа стоит старая «Газель» с полным кузовом использованных шин. Также она отметила, что в шиномонтаже производят замену горюче-смазочных жидкостей, а емкости для их утилизации отсутствуют.

«Обращение по вопросу деятельности шиномонтажа на улице Машиностроителей, 5 рассмотрела администрация горокруга. С ИП Калашниковым провели разъяснительную беседу о недопустимости ухудшения условий проживания граждан в связи с осуществлением предпринимательской деятельности», – отмечается в материале.

По словам начальника управления потребительского рынка администрации горокруга Николая Тупикина, предпринимателем предоставлены объяснения, из которых следует, что с ответственными сотрудниками проведен дополнительный инструктаж о недопустимости нарушения тишины.

«Световую рекламу выключили, «Газель» убрали, сотрудники ходят в туалет, расположенный на стоянке, замена горюче-смазочных жидкостей не осуществляется», – сказал Тупикин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.