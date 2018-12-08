РИАМО - 8 дек. Подмосковье богато молодыми, инициативными гражданами, которые могут помочь партии «Единая Россия» в обновлении, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что партия «Единая Россия» нуждается в обновлении и развитии.

«Обновление партии заключается в привлечении новых инициативных людей, которые проявляют себя на земле, на муниципальном уровне. Это молодые ребята, которые хотят себя реализовать. Такие кадры у нас в Подмосковье есть», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что таких наиболее пассионарных граждан удается выявлять, в том числе и с помощь общественных организаций.

В субботу в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. На заседании собралось более 700 делегатов.