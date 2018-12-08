РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В лицее подмосковных Люберец прошел праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», победителям вручили кубки, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения организации «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян.

«Восьмого декабря в лицее №12 прошел спортивно-семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Шесть семей городского округа Люберцы поборолись за звание быть лучшей. Во время семейного спортивного праздника прошла «Татарская эстафета». Первое место заняла семья Вассерман, второе – семья Севастьяновых. Им вручили кубки от Татарской автономии городского округа Люберцы и «РосМолСпорт МО», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что в рамках «Татарской эстафеты» были представлены четыре дисциплины: бег в мешках, гиревой спорт, бой мешками, борьба на поясах «Куреш».

Мероприятие прошло под эгидой месячника татарской национальной культуры городского округа Люберцы, который стартовал 19 ноября. Помощник главы Люберец Елена Канчели поблагодарила присутствующих за участие и волю к победе и призвала поддерживать активный образ жизни.

Мероприятие провел Агаджанян совместно с председателем общественного движения «Русский характер» Анастасией Блиновой.

По итогам спортивного праздника победила семья Власовых, на втором месте – семья Севастьяновых, на третьем – Вассерман. Им вручили грамоты и подарки