РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В микрорайоне Климовск Подольска на Симферопольской улице расчистили от снега тротуар после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение, в котором пожаловалась, что снегоуборочные машины завалили снегом тротуар на Симферопольской улице от дома №49 до торгового центра «Гран Сити» и там невозможно пройти. Администрация горокруга рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи тротуара.

«Работы по очистке от снега и наледи тротуара на автомобильной дороге микрорайона Климовск на улице Симферопольская выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал заместитель главы администрации по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления.