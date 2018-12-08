РИАМО - 8 дек. Члены партии «Единая Россия» должны бороться с конъюнктурным подходом к работе и не имеют права на хамство по отношению к людям, сказал президент РФ Владимир Путин.

В субботу в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. На заседании собралось более 700 делегатов.

«Единая Россия» должна в полной мере использовать свой потенциал. В абсолютном большинстве ее члены - это порядочные люди, патриоты своей страны. Но есть и те, кто просто пользуются конъюнктурой, пользуются властью, ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить. Не допускать хамства, пренебрежения к людям. Это вредно для страны, несправедливо к людям и опускает партию ниже плинтуса», - сказал Путин.

Он отметил, что важно, чтобы люди знали тех, кто может помочь в решении проблем на местах.

«Нужно трудиться в полную силу, чтобы граждане видели, что «Единая Россия» не топчется на месте, что в ее рядах сильные люди, что «Единая Россия» не боится перемен и стремится к изменениям к лучшему. Авторитет не купишь, его можно только заслужить», - подчеркнул президент.

Он добавил, что лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, а в принятии сложных необходимых решений.

«Наша программа действия в концентрированном виде изложена в указе президента от мая этого года, развернута в национальных проектах, которые подготовлены правительством, где большинство представителей «Единой Росси», поддержана на законодательном уровне, <…> Основная работа должна быть проведена в регионах РФ", - уточнил Путин.

По его словам, без поддержки «Единой России» на региональном и муниципальном уровне успеха не будет.

«Мы должны действовать как единая команда, исходя из общих целей и задач. У «Единой России» есть повышенная ответственность за судьбу родины, благополучие граждан, укрепление суверенитета страны, развитие экономики, решение масштабных и прорывных задач», - сказал российский лидер.