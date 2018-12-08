РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на улице Академика Доллежаля очистили от наледи автомобильную дорогу после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение, в котором пожаловался на грязную дорогу в микрорайоне Кузнечики на улице Академика Доллежаля. Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автомобильной дороги Южный обход горокруга Подольск на участке от А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» до улицы Ленинградская.

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке от снега и наледи проезжей части автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Он добавил, что в настоящее время формируются приоритетные зоны размещения велодорожной сети Московской области на 2019-2020 годы, в которые в приоритетном порядке войдут маршруты, получившие наибольшее количество голосов жителей. Мясоедов предложил жителям принять участие в голосовании на портале «Добродел».

По его словам, мнение жителей должно помочь улучшить комфортную и доступную городскую среду как в отдельно взятом районе, так и во всей Московской области.