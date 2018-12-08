РИАМО - 8 дек. В Москве на Алтуфьевском шоссе произошел конфликт между местным жителем и гражданами, которые находились в его подъезде, в ходе инцидента житель дома выстрелил в одного из своих оппонентов, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 6:30 на службу «02» поступило сообщение о конфликте по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 88. По предварительным данным, в подъезде указанного дома у местного жильца произошел конфликт с несколькими гражданами, в ходе которого мужчина, предположительно, из травматического оружия произвел выстрел в строну одного из своих оппонентов, причинив ему ранение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время полиция проводит проверку, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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