РИАМО – 8 дек. Партия «Единая Россия» будет вести постоянный мониторинг реализации в регионах России национальных проектов, сказал в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В субботу в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всего на заседании собралось более 700 делегатов.

«Я поручаю «Единой России» организовать Всероссийский контроль за исполнением национальных проектов. Важен не только эффективный мониторинг. За каждой цифрой - интересы людей, их жизни и судьбы. Надо работать на реализацию национальных идей по всем направлениям», - сказал Медведев.

Он отметил, что не стоит забывать и о партийных проектах, которые прекрасно себя зарекомендовали. Это и социальное обслуживание пожилых людей, и помощь на дому, которая реализуется в шести регионах и к которой подключатся в 2019 году еще 12 регионов. Особое внимание нужно уделить таким вопросам, как социальная политика, здравоохранение, в частности, борьба с онкологическими заболеваниями, экология, качественная питьевая вода, благоустройство.