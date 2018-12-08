РИАМО - 8 дек. В 2018 году в голосовании по реконструкции общественных территорий приняли участие более 18 миллионов жителей России, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В субботу в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. На заседании собралось более 700 делегатов.

«Власти обязаны постоянно советоваться с людьми по вопросам благоустройства. Более 18 миллионов человек в этом году приняли участие в голосовании по этим вопросам», - сказал Медведев.

Он отметил, что такое голосование по проектам реконструкции общественных территорий проводилось в 84 субъектах.