РИАМО – 8 дек. Мобильное приложение планируют создать для проведения предварительного голосования в партии «Единая Россия», сказал в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В субботу в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всего на заседании собралось более 700 делегатов.

«Важный и уникальный инструмент, который серьезно повлиял на внутрипартийную жизнь - это предварительное голосование, мы проводим его абсолютно открыто, уже два года подряд мы проводим Единый день предварительного голосования в каждом регионе, участников становится все больше. Мы начали проводить электронное предварительное голосование. Так проголосовало около 4% избирателей. Это привычное для молодых направление. Предложение по использованию мобильного приложения для этих целей довольно интересно, давайте его проработаем», - отметил Медведев.

Он отметил, что предварительное голосование за выдвижение кандидатов от партии помогает находить лидеров общественного мнения, находить соратников. Также необходимо развивать первичные отделения партии.