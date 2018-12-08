РИАМО - 8 дек. Этические нормы планируют внести в устав партии «Единая Россия», также необходима партийная система образования, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В субботу в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. На заседании собралось более 700 делегатов.

«Поддерживаю предложение внести в устав этические нормы для членов партии. На стадии подготовки, обсуждения члены партии обязаны отстаивать свою точку зрения», - сказал Медведев.

Он отметил, что для членов «Единой России» будет разработано мобильное приложение, которое позволит им эффективно взаимодействовать. Также нужна система образования в партии.

«В рядах «Единой России» более 2 миллионов человек, у нас значительный политический опыт и четкое понимание запросов людей. И самое главное - есть желание работать для них. Уверен, что каждый из нас так и будет работать», - подчеркнул председатель правительства.