РИАМО - 8 дек. Более 7,5 миллионов россиян обратились в общественные приемные партии «Единая Россия», сказал в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.



В субботу в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всего на заседании собралось более 700 делегатов.



«Через приемные в партию обратилось более 7,5 миллионов человек, люди приходят с заботами, проблемами. Ни одно обращение не остается без внимания», - уточнил Медведев.



Он отметил, что темами консультаций стали социальные, жилищные вопросы, ЖКХ, экология.

«Общественные приемные важно и нужно развивать, привлекать волонтеров», - заключил Медведев.