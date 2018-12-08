РИАМО - 8 дек. Партия «Единая Россия» нуждается в обновлении и развитии, необходим не популизм, а ответственный подход, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В субботу в подмосковном Красногорске проходит второй день работы XVIII съезда партии «Единая Россия». В пленарном заседании принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, федеральные и региональные чиновники, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. На заседании собралось более 700 делегатов.

«Приветствию делегатов и гостей 18 съезда нашей партии. Наша партия - ровесница 21 столетия. Главное из событий этого года - выборы главы государства, для России этот выбор всегда является историческим. Сейчас очень ответственный период, от него зависит будущее страны. Партия достигала успехов только потому, что умела меняться, мы развивались вместе с нашей страной и избирателями», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что умение изменяться – это важнейшее качество любой политической силы.

«И сейчас партии предстоит проявить его в полном объеме. Нам необходимо обновление, а главное - надо стать требовательнее к себе, к компетенции, к своей репутации», - уточнил председатель правительства.

По его словам, необходимо менять методы и принципы работы, подходы к проблемам. Необходим не популизм, а ответственный подход. Члены партии «не должны обещать невозможного», необходимо быть честными.

«Год прошел напряженно, кампания оказалась одной из самых сложных для нашей партии. Партия поддержала весьма сложное решение о пенсионной реформе, взяла на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение. Большинство избирателей в сентябре нас поддержало. «Единая Россия» получила порядка 75% мандатов на выборах всех уровней», - заключил Медведев.