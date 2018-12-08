РИАМО - 8 дек. В Электроуглях Московской области произошел конфликт между дачниками из-за бытовой ссоры, трое участника инцидента обратились за медицинской помощью, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«В Элетроуглях между участниками садового товарищества произошел конфликт на бытовой почве. Всего в конфликте участвовали пять человек, трое из них обратились за медицинской помощью», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному происшествию проводится проверка, а также выясняются все обстоятельства инцидента.