РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 дек. В подмосковном Дзержинском учащиеся школ и воспитанники детских садов почувствуют в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Виталий Панаморенко.

«Образовательные учреждения города примут участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. Он проводится ежегодно», – написал Панаморенко.

Он добавил, что все украшения, выполненные руками школьников и воспитанников детских садов, традиционно украсят городские елки.

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