РИАМО - 8 дек. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в субботу днем отменили и задержали 34 рейса, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Шереметьево» шесть рейсов задержано, отмененных, согласно табло расписания, нет. Во «Внукове» задержано семь вылетов, два рейса отменили. В «Домодедове» три рейса ждут вылета с задержкой в расписании, 15 рейсов отменили.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменен один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.