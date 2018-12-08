РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске школьники повесили новые кормушки для птиц, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке 7 декабря прошла традиционная акция «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной». Девчата и ребята из подольских учебных заведений приняли участие в викторине о птицах возле новогодней елки, узнали, каких птиц чем можно кормить, и повесили в парке новые кормушки с угощением для пернатых», – говорится в сообщении.

Акция «Покорми птиц!» проходит в рамках движения «Экология начинается с тебя», организованного по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области и экоактивистов.