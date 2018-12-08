РИАМО – 8 дек. Российские водители автомобилей с шипованными шинами с субботы не обязаны устанавливать на свои машины знак «Шипы», сообщает РИА Новости.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак «Шипы». В субботу оно вступило в силу.
«Знак «Шипы» потерял актуальность в связи с тем, что динамические характеристики современных автомобилей в значительной мере определяются другими факторами, такими как конструкция авто, степень его загруженности, наличии современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации», - говорится в сообщении.
Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам дорожного движения правильно оценивать динамические характеристики автомобиля.
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