РИАМО – 8 дек. Российские водители автомобилей с шипованными шинами с субботы не обязаны устанавливать на свои машины знак «Шипы», сообщает РИА Новости.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак «Шипы». В субботу оно вступило в силу.

«Знак «Шипы» потерял актуальность в связи с тем, что динамические характеристики современных автомобилей в значительной мере определяются другими факторами, такими как конструкция авто, степень его загруженности, наличии современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации», - говорится в сообщении.

Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам дорожного движения правильно оценивать динамические характеристики автомобиля.