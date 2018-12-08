РИАМО - 8 дек. В медицинское учреждение столицы доставили мужчину с травмами, которые он мог получить при падении с большой высоты, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 13:46 поступила информация о том, что по адресу: Батайский проезд, дом 65, был обнаружен мужчина с травмами, характерными при падении высоты», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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