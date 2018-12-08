РИАМО - 8 дек. Столичные росгвардейцы вывели из горящих бытовок на пересечении Главной аллеи и Измайловского шоссе 15 человек, возгорание произошло ночью, когда люди спали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве в ночное время спасли на пожаре 15 человек. Инцидент произошел на пересечении улицы Главная аллея и Измайловского шоссе. Рядом со строящимся объектом загорелись временные бытовки», - говорится в сообщении.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили пожар и немедленно сообщили об этом дежурному, а также вызвали сотрудников МЧС.

До прибытия пожарных росгвардейцы эвакуировали из бытовок в общей сложности 15 человек, которые на тот момент спали. После этого стражи порядка оцепили место происшествия. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в проводке. В результате возгорания никто не пострадал.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Москве, происходило загорание личных вещей и обшивки бытовок на площади 20 квадратных метров.