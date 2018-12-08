РИАМО – 8 дек. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку СССР Алису Фрейндлих с 84-летием, назвав ее актрисой «редкого таланта и обаяния», сообщает Газета.ru.

Президент добавил, что Фрейндлих является «искренним, душевно щедрым» человеком.

«Многие годы Вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе. Каждая Ваша роль — уникальна. Это результат неустанного творческого поиска, высочайшего профессионализма и безграничной преданности избранному делу», — отметил Путин.

Фрейндлих - советская и российская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Она снялась во множестве фильмов, среди них «Соломенная шляпка», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс».