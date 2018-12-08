РИАМО - 8 дек. В подмосковных Химках во втором всероссийском форуме по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции» приняли свыше 300 человек из 35 регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Организатором мероприятия выступили министерство инвестиций и инноваций Московской области совместно с администрацией муниципалитета. Главной темой форума в этом году стала цифровизация экономики.

«Большое внимание уделяем созданию благоприятного инвестиционного климата. За пять лет объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам, составил 170 миллиардов рублей», - сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

Лучшие практики внедрения современных систем представили также представители из 35 регионов страны.

Участие в мероприятии приняли временно исполняющий обязанности директора департамента оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития РФ Виталий Злобин, министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов, председатель редакционной коллегии «Бизнес Диалог Медиа» Вадим Винокуров, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов ГРАД Мария Аграновская.