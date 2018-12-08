РИАМО - 8 дек. В Москве на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов произошла дорожная авария с участием пяти автомобилей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов произошло столкновение пяти единиц транспорта. Предварительно, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.