РИАМО - 8 дек. В Москве на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов произошла дорожная авария с участием пяти автомобилей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
«На пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов произошло столкновение пяти единиц транспорта. Предварительно, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.
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