РИАМО - 8 дек. Сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, подозреваемую в хищении денежных средств путем мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В полицию с заявлением обратилась 88-летняя москвичка, которая сообщила, что с ее банковского счета пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 90 тысяч рублей», – отмечается в материале.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на улице Большая Якиманка. Ею оказалась сотрудница кредитной организации, которая, используя свое служебное положение, получила доступ к счету потерпевшей, после чего произвела перевод денег на свой счет. Похищенные денежные средства возвращены потерпевшей.

По данному факту следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.