РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В Красковском культурном центре подмосковных Люберец в субботу состоялось награждение победителей фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Голоса сердец», их наградили в восьми номинациях, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Министерство культуры Московской области ежегодно проводит фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец». Целью фестиваля является поддержка и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Отборочный тур прошел 18 ноября в городе Видное Ленинского муниципального района.

«Министерство культуры Московской области старается уделять внимание созданию доступной среды. Мы стараемся делать так, чтобы наши учреждения культуры были не только доступны для входа, но и чтобы дети с ограниченными возможностями могли получить все услуги: смотреть спектакли, заниматься в кружках. Данный фестиваль призван способствовать раскрытию талантов. Мы получили огромное количество заявок, и выбрать победителей было непросто», – сказал заведующий отделом аналитики и межмуниципального взаимодействия министерства культуры Подмосковья Олег Дядьков.

Он добавил, что за несколько лет свыше 300 культурных учреждений Подмосковья оборудовали для занятий детей-инвалидов.

На фестивале наградили победителей в восьми номинациях: «Инструментальное исполнительство»; «Народные инструменты»; «Сольное вокальное исполнительство»; «Композиция»; «Живопись»; «Графика»; «Декоративно-прикладное искусство»; «Литературная композиция».

Дипломантом фестиваля от городского округа Люберцы в номинации «Живопись» стала ученица Детской школы искусств имени Ковлера Анастасия Прыгова.

Лауреатами III степени в номинации «Народное инструменты» стали также ученики данной школы Павел и Иван Островские и Виктория Платонова. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» лауреатом II степени стал Евгений Королев от Люберецкого СРН, лауреатом III степени – Ксения Воканова от Центральной библиотечной системы поселка Малаховка Люберец.