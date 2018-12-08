РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 дек. В подмосковном Королеве 13 декабря пройдет ежегодный благотворительный фестиваль «Рождественский дар», сообщила в своем Instagram-аккаунте заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева.

«Дорогие друзья! 13 декабря мы с коллегами даем свои мастер-классы для жителей города в канун Нового года и Рождества. Приходите, будет интересно. Вместе поможем особенным деткам», – написала Королева.

Фестиваль, организованный городской администрацией и международным благотворительным фондом «Окно в мир», начнется в ЦДК имени Калинина в 17:00. На мастер-классах расскажут, как дать свитеру вторую жизнь. Можно будет научиться техникам «декупаж», «квиллинг», плетению, росписи игрушек, вырезанию снежинок, рисованию на воде.

В 19:00 состоится концерт солистов большого симфонического оркестра имени Чайковского. Также на фестивале пройдет традиционная благотворительная выставка-продажа изделий ручной работы.