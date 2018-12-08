РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Во Дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец в субботу стартовал международный спортивный фестиваль «Яркая юность – дружба навеки», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В рамках фестиваля пройдут открытый турнир по самбо, состязания по вингчун и кикбоксингу, зрелищная программа детского коллектива по спортивной акробатике из города Орел. В турнирах участвуют спортсмены из Москвы, Московской области, Украины.

«Сегодняшний фестиваль посвящен Дню Героев Отечества. Герои Отечества – те люди, которые своими поступками прославили нашу страну. Уважаемые спортсмены, я уверен, что на тренировках вы делаете все, чтобы принести пользу своей семье, городу, Отечеству. У вас все получится», – сказал заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Организаторами фестиваля выступили «Парк Героев», глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, Союз национальных и неолимпийских видов спорта России и Московский областной совет ветеранов.