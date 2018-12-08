РИАМО - 8 дек. Многофункциональный корпус «Умного госпиталя будущего» Bundang Сеульского национального университета на территории медкластера в Сколкове сейчас находится на стадии проектирования, клиника будет принимать около 26 тысяч пациентов в год, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Госпиталь площадью в 47,5 тысяч квадратных метров будет готов принимать 26 тысяч пациентов ежегодно. Планируется, что учреждение начнет работу в 2022 году на территории международного медицинского кластера в Сколкове», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он отметил, что кроме получения медицинских услуг, на территории госпиталя расположатся палаты интенсивной терапии, поликлиника, аптека, научно-исследовательский центр, конференц-зал и симуляционный центр.

«Клиника будет активно заниматься не только медицинской, но и научной и образовательной деятельностью, в которой делается акцент не только на медицинской помощи, но также и на предоставлении высокого уровня сервиса для максимального комфорта пациентов», - отметил Хуснуллин.

Учреждение будет копией южнокорейского госпиталя. Специалисты филиала в Сколкове планируют сфокусироваться на таких направлениях, как ранняя диагностика, онкология, кардиология, ортопедия и травматология, реабилитация.

Корпус «Умного госпиталя будущего» Bundang станет второй очередью развития медкластера в Сколкове.