РИАМО - 8 дек. В канадском Ванкувере был разыгран первый комплект наград финала Гран-при по фигурному катанию в мужском одиночном катании, единственный представитель России Сергей Воронов финишировал последним, сообщает Газета.ru.

«Российский фигурист Сергей Воронов финишировал последним в показательной программе финала Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. 31-летний россиянин показал шестой результат (143,48 балла)», - говорится в сообщении.

Свой номер Воронов исполнил плохо. Вместо комбинации четверной тулуп плюс тройной тулуп спортсмен показал четверной плюс двойной. Также он чуть не упал на тройном акселе, запнувшись прямо перед судейскими столиками.

Оценки россиянину подтвердили, что он может не рассчитывать на медаль - по сумме короткой и произвольной программ Воронов набрал 226,44 балла.

Победителем стал Нэйтан Чен из США, ему поставили 282,42 балла, серебро у японца Сома Уно (275,10). Третье место у Чха Джун Хвана из Южной Кореи (263,49).