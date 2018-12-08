РИАМО – 8 дек. Новый художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков открыл сцену на Сухаревской площади после ремонта и поделился планами, в частности, он предложил создать театральный квартал на Чистых прудах, сообщается на сайте kp.ru.

«Теперь «Табакерка» вся в зеркалах. Зрители видят себя в разных ракурсах и с разных сторон. И в этом масса всяческих смыслов, символом и аллегорий. Искусство – зеркало жизни. Глаза – зеркало души. Зеркальный человек – собирательный образ художника. Театр – отражение жизни», - говорится в сообщении.

Худрук театра Владимир Машков въехал на сцену на велосипеде. Чуть позже он объяснил, что лет с восьми и до сегодняшнего дня при любой возможности крутит колеса, передвигаясь таким образом и по Москве. Его эффектный велопроезд по обновленной сцене театра Табакова на Сухаревской площади – фрагмент будущего драматического и циркового спектакля «Атом Солнца».

«Это здание на Сухаревской площади не было введено в эксплуатацию в полной мере. <…> Было много проблем, многое было не доделано. Такого зеркального фойе, как у нас сейчас, нет ни в одном театре мира. Мы сделали новый плетеный занавес, словно холст художника. Мастера краснодеревщики окантовали сцену деревянной рамой как картину. Поменяли обивку на креслах», - пояснил Машков.

Он отметил, что старая сцена на улице Чаплыгина тоже нуждалась в ремонте: текла канализация, театр затапливали грунтовые воды. Был увеличена сцена и зрительный зал на 70 кубических метров в глубину, укреплен фундамент, зрителям будет комфортно

По его словам, в перспективе хочется, чтобы район Чистых прудов, где расположен театр на улице Чаплыгина, актерская школа Олега Табакова, театр «Современник», стал театральным кварталом.

«На Сухаревской будем давать не только вечерние спектакли, но и днем двери театра будут открыты», - добавил худрук.

14 декабря театр начнет играть репертуар. Из ближайших премьер – восстановление спектакля «Катерина Ильвовна». Далее – представление «Атом солнца». В январе выйдет спектакль «Матросская тишина».