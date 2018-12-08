РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 дек. В подмосковном Королеве школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Равняемся на героев», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Игра, посвященная Дню Героев Отечества, прошла в центральном городском парке. Организаторами игры выступили юнармейцы из школ города.

«Школьники из школ №№10, 1, 17, 20 участвуют в игре. От каждой школы представлены по две команды из пятых и восьмых классов. Ребята должны пройти боевой путь, проявить смекалку и сообразительность, показать хорошую командную игру», – сказала руководитель отделения «Юнармии» в Королеве Ирина Гайдукова.

Во время игры ребята смогли поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с работой городских музеев. Для жителей города были организованы демонстрационные площадки, где можно было увидеть оружие и форму войск спецназа, пройти мастер-класс по владению шашкой и научиться вязать узлы.