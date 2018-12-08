РИАМО - 8 дек. Жителям Москвы стоит быть внимательными и аккуратными, когда идут за покупками в предновогодние дни, так как могут стать жертвами недобросовестной конкуренции продавцов, сообщил в субботу руководитель московского УФАС России Армен Ханян.

«В предновогодние дни, действительно, москвичам, нужно быть более аккуратными и внимательными. Мы часто сталкиваемся с проявлениями недобросовестной конкуренции, особенно в периоды предпраздничных распродаж. Это могут быть обещания скидок, а по факту скидку покупатель может получить только при приобретении товара на определенную сумму, от чего, в действительности, покупатель не выигрывает», - уточнил Ханян.

Он отметил, что недобросовестной конкуренцией является, например, заявление продавца о том, что их товар лучше, чем у конкурентов.

«Еще один вид ухищрений — использование товарных знаков, фирменных наименований, коммерческих обозначений, очень похожих на уже популярные и раскрученные бренды. Подобный обман не просто портит праздничное настроение, но и способен нанести урон бюджету наших граждан. Все это является поводом для обращения в антимонопольный орган», - добавил Ханян.

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