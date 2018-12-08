РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 дек. В январе 2019 года в подмосковном Дзержинском выберут победителей конкурса «Педагог года-2018», сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«Имена победителей в дзержинском конкурсе «Педагог года-2018» станут известны в январе 2019 года. Их назовут в двух номинациях: «Учитель года» и «Воспитатель года», – написал Панаморенко.

Он добавил, что лучших выберут из 15 работников образования. Шесть из них преподают в школах, а девять занимаются дошкольным воспитанием малышей.

Торжественная церемония награждения состоится в январе 2019 года на сцене Дворца культуры «Энергетик».