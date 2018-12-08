РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 дек. В январе 2019 года в подмосковном Дзержинском выберут победителей конкурса «Педагог года-2018», сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Виталий Панаморенко.
«Имена победителей в дзержинском конкурсе «Педагог года-2018» станут известны в январе 2019 года. Их назовут в двух номинациях: «Учитель года» и «Воспитатель года», – написал Панаморенко.
Он добавил, что лучших выберут из 15 работников образования. Шесть из них преподают в школах, а девять занимаются дошкольным воспитанием малышей.
Торжественная церемония награждения состоится в январе 2019 года на сцене Дворца культуры «Энергетик».
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